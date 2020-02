Riik kaalub koroonaviiruse piirkonnast naasvate laste vanematele haiguslehe hüvitamist

Teisipäeval otsustas Läti hakata hüvitama töövõimetuslehti vanemaile, kelle lapsed naasevad koroonaviiruse piirkondadest, et nad saaksid kaks nädalat viibida kodus ega läheks lasteaeda või kooli, vahendab ERR.

Terviseameti peadirektori asetäitja Jelena Tomasova rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et sarnast skeemi soovivad nad rakendada ka Eestis.

"Praegu käivad läbirääkimised haigekassaga, et haigekassa saaks ka hüvitada lastevanematele lastega haiguslehel viibimise ennetava meetmena, aga praegu on see selline kokkuleppe asi, et me teavitame ja palume inimestel, kes on tulnud, võimalusel kodus viibida," rääkis ta.

Tomasova lisas, et laste koolist või lasteaiast koju jätmine on veidi kergemini teostatav, täiskasvanute puhul sõltub aga töö iseloomust, sest teatud töid saab teha ka kodust, kuid näiteks autojuhi või tehasetöölise puhul ei ole see võimalik.

"Siin palume mõistvat suhtumist tööandjate poolt, et nad tuleksid vastu ja võimaldaksid kahe nädala jooksul olla töötajal kodus," lausus terviseameti esindaja.

Otsus, kas haigekassa ennetava meetmena lastega koju jäämist hüvitama hakkab, sünnib Tomasova sõnul loodetavasti kahe-kolme päeva jooksul.