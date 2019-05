Riik hakkab eraldama raha maapiirkondades lagunenud kortermajade taastamiseks

„Tühjenevad korterelamud ei ole ainult elamumajanduse, vaid laiem regionaalarengu probleem, mis mõjutab piirkonna sotsiaalmajanduslikku olukorda. Elamiskõlbmatus ja pooltühjas kortermajas ei soovi keegi elada ja see on üks põhjus, miks inimesed, eriti noored pered lahkuvad piirkonnast. Siin peab riik appi tulema, et koostöös kohalike omavalitsustega töötada välja pikaajaline lahendus,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab tühjenevate korterelamute näidisprojekti väljatöötamise vajalikkust.

Näidisprojekt on osa möödunud aastal valitsuses heaks kiidetud Kahaneva elanikkonnaga piirkondade elamumajanduse ümberkorraldamise tegevuskavast, mille eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi piirkonna elu- ja ettevõtluskeskkonna parandamisel. Tühjalt ja/või pooltühjalt seisvad korterelamud, mille korterite järgi ei ole nõudlust, on koormaks nii omanikele, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile, kellele on viimastel aastatel loovutatud 226 korterit. Kõige rohkem on neid Ida-Virumaal.

„Näidisprojekti abil saavad kohalikud omavalitsused vajalikud teotusmeetmed ja juhendid, kuidas tulevikus probleemi ennetada ning tühjenevate korterelamutega tegeleda. Samas peab riik ka edaspidi selles protsessis omavalitsusi toetama,“ lisas minister Aab.