Riik ei taha neid Magnumi maske, mingu need apteekidesse tavainimestele müügiks

Ravimite hulgimüüja Magnum ja Semetron lubasid möödunud nädalal, et pühapäeval saabub saadetis kolme miljoni kirurgilise maskiga. "Seni suurim isikukaitsevahendite tarne," kommunikeeris Magnum reedel saadetud pressiteates.

Miljon sellest pidi minema lahkelt riigile, "et aidata eesliinil tegutsevaid asutusi. Loodetavasti jätkub sellest kogusest politsei- ja päästetöötajate, hooldekodude ja haiglate vajaduste katmiseks," teatas Magnumi strateegilise kommunikatsiooni juht.

Pühapäeval jõudsid kaitsevahendid Eesti pinnale, kuid selgus, et tegemist ei ole sugugi mitte kirurgiliste maskidega. Vahepeal oli riik oma huvi miljonist 400 000 maski peale vähendanud, sest Aabi sõnul oli riigil juba selleks ajaks piisavalt maske varutud ja ka hulgimüüjate huvi oli apteekidesse rohkem maske jagada.

"Nad tahtsid ise ka hirmsasti, et loobuksime," rõhutas Aab. "Mõtlesime, et võtame siis 400 000 ainult, et katta võib-olla kriitilisi kohti. Aga noh, ka seda 400 000 maski meile poleks vaja olnud, sest meil on teiste tarnetega nüüd varud olemas. Meil ei ole kriisi enam. Aga muidugi me oleksime võtnud, kui need oleks kirurgilised maskid olnud," ütles Aab.

Teisipäeva hommikul sai nimelt riigihalduse minister Jaak Aab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt (TTJA) ülevaate, et Magnumi ja Semetroni abil toodud "kirurgilised" maskid ei vasta nõuetele. "Kui selgus, et need ei ole kirurgilised, siis meie loobusime," selgitas Aab, et politseile, hooldekodudele ja meditsiinitöötajatele saadetavad maskid peavad tingimata olema kirurgilised.

"Sain ülevaate üleeile õhtul. Eile hommikul oli kindel selgitus standardite kohta. Tollilaos vaadatakse need üle. [TTJA] andis info, millised maskid need on. Olime nõus loobuma, kuna nad said kokkuleppele, et need tulevad igale poole apteekidesse. Kuna ei ole kriisi [Eestil praegu maskidega], siis neid vaja polnud," selgitas Aab täna Delfile.

Aab selgitas, et kui praegused lubadused peavad, peaks olema Eestil isikukaitsevahenditega hetkel kuu aega muretu. Reaalselt Eesti pinnal olevatest maskidest jätkub Aabi sõnul aga nädalaks. "Siis tulevad uued tarned. Kriisi ei tohiks kuskil olla," kinnitas Aab.