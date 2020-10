Riigisekretär kohtus Estonia huku uue uurimise asjus lähedaste esindajatega

"Valitsus on oma otsustes pidanud äärmiselt oluliseks, et varem dokumenteerimata vigastuse uurimine parvlaev Estonia laevakeres oleks sõltumatu, läbipaistev ja usaldusväärne. Riigikantselei on valitsuse poolt määratud koordineerima uurimise ettevalmistamist ning on ainult loomulik, et soovime hoida lähedaste organisatsioone Eestis ettevalmistustega kursis ja kuulata nende ettepanekuid," ütles riigisekretär Taimar Peterkop.

"Suhtlus lähedaste ja kannatanute esindajatega on üks oluline osa sellest, et jõuaksime läbipaistvalt ja usaldusväärselt täiendavate asjaolude uurimiseni," toonitas riigisekretär.

Stenbocki majas kohtusid riigisekretäriga Memento Mare ja Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu, aga ka laevahukust pääsenute esindajad. Riigikantselei jätkab parvlaev Estonia hukkunute lähedasi esindavate Eesti organisatsioonide informeerimist Estonia täiendava uurimisega seonduvast. Tegemist oli esimese kohtumisega, mille käigus selgitati, kuidas võiks edasine suhtlemine parvlaev Estonia hukkunute lähedaste esindajatega toimuda.

Valitsus otsustas 1. oktoobril toimunud kabinetinõupidamisel jätkata parvlaev Estonia täiendava uurimise ettevalmistamist, sealhulgas konsultatsioone Soome ja Rootsiga ning tegi Riigikantseleile ülesande teavitada hukkunute lähedasi esindavaid Eesti organisatsioone valitsuse otsusest ja kuulata ära nende ettepanekud.