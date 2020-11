Riigisekretär andis hukkunute lähedastele ülevaate parvlaev Estonia uue uurimise ettevalmistustest

Riigisekretär Peterkop kinnitas, et Eesti soov on ettevalmistustega võimalikult jõudsalt edasi liikuda, kuid märkis vajadust võtta aega põhjalikuks ettevalmistuseks. „Uurimistegevus on vaja põhjalikult ette valmistada. Uurimise läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soovime ettevalmistustesse kaasata nii Eesti teadlaskonna ja akadeemikud kui ka kannatanute lähedased,“ sõnas riigisekretär pressiteate vahendusel.

Ta märkis ühtlasi, et Eesti peab oluliseks koostööd Soome ja Rootsiga, lahendamaks õiguslikud küsimused Estonia õnnetuspaiga uurimisel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel tõstatasid lähedased kohtumisel ka küsimusi seoses varasemate uurimistega parvlaev Estonia hukuga seoses - mida aga täpsemalt küsiti, seda pressiteates ei täpsustata.

Riigisekretär Taimar Peterkop toonitas kohtumisel, et Riigikantselei mandaat uute asjaolude uurimise ettevalmistamisega tegelemiseks on antud Vabariigi valitsuse 6. oktoobri otsusega, mis seab uute asjaolude uurimise fookuseks varem dokumenteerimata vigastuse uurimise.

„Valitsuse otsuse järgi tuleks uurida ennekõike vraki ümbruses merepõhja ja laevavraki asendit ning tuvastada laevakeres olevad vigastused, nende tekkimise iseloom, ajaraam ja võimalik seos parvlaeva uppumisega,“ ütles Peterkop. „Aga tahame igati arvestada ka lähedaste ootustega ning sooviga 26 aastat üleval olnud lugude lõpetamiseks,“ lisas ta.