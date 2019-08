Riigireformi finantsanalüüse pole veel tehtud, esimene valmib alles uue aasta alguseks

Riigihalduse ministri nõunik Risto Kask selgitas, et riigihalduse minister Jaak Aab on kohtunud kõikide ministritega ja arutanud võimalusi ministeeriumite haldusalas olevate riigiasutuste tegevuste üle vaatamiseks ja võimalikuks ühendamiseks. “Täpsema riigiasutuste ühendamise ja konsolideerimise plaani üle arutab valitsus eeldatavasti tänasel kabinetinõupidamisel. Nõupidamisel on muuhulgas plaanis kokku leppida, mis ajaks ja milliste ühendasutuste moodustamiseks analüüsid koostatakse,” ütles Kask.

Praegu pole veel ühendametite liitmise kohta analüüsi, mis tooks välja reformi rahalise kasumlikkuse. Kask kinnitas, et iga ühendamise kohta koostatakse eraldi tulu-kuluanalüüs ning tõenäoliselt on ka iga asutuse puhul ühendamise maksumus erinev, sõltuvalt ühendameti moodustamise eesmärkidest ja teenuste pakkumise vajadustest.

“Teadupärast on haridus- ja teadusministeeriumis ettevalmistavate tegevustega juba alustatud,” ütles Kaksk. Analüüs, millest selgub haridusvaldkonna konsolideeritud ühendameti detailsem eelarveline mõju, valmib esialgse info kohaselt järgmise aasta alguseks.

Mõned aastad tagasi räägiti ka tervise- ja ravimiameti liitmisest tervise arengu instituudiga. Ometi pole see liitmine uues riigireformis plaanis.

Sotsiaalminister Tanel Kiik selgitas, et tervishoiusektoris toimusid suuremad asutuste liitmised juba 2003. aastal, mil rahvatervise ja sotsiaalkoolituse keskus, eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini instituut ja Eesti tervisekasvatuse keskus ühendati tervise arengu instituudiks ning 2010. aastal, mil tervisekaitseinspektsioon, tervishoiuamet ja kemikaalide teabekeskus ühendati terviseametiks.