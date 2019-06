Riigireetur Deniss Metsavase ülestunnistus: aastaid elas minu sees kaks inimest, mind tõmmati orki vägistamissüüdistusega

„Mu peas lõhkes pomm. Ma võin saada 10-15 aastat vangistust Venemaal. Nad võivad rikkuda mu elu,” rääkis Metsavas. „Nõustusin kõigega, mis nad tahtsid ja nad vabastasid mu.”

Metsavas tuli tagasi Eestisse ning aasta möödudes ei juhtunud midagi. Siis aga tuli tema juurde üks mees, kes korraldas ühe kohtumise venelastega. „Nad näitasid, et tahavad mind aidata,” ütles Metsavas. „Andsin neile natuke informatsiooni ja sain selle eest natuke raha. Küsisin siis, kas oleme lõpetanud. Nad ütlesid, et nad on huvitatud minu informatsioonist ja soovivad koostööd jätkata,” rääkis ta.

Metsavas räägib, kuidas temas elas aastaid kaks inimest. Tal oli kaunis naine, kellega sai lapse. „Hakkasin normaalse inimese elu elame. Olin igas mõttes õnnelik. Elu oli perfektne,” rääkis Metsavas.

Metsavas ütles siis FSB-le, et ta sooviks koostöö lõpetada. Venelased aga olid väga professionaalsed teda konksu otsas hoidma. Kui Metsavas edutati Kaitseväe peastaapi, muutus tema informatsioon üha väärtuslikumaks. Siis lähenes Vene luureteenistus Metsavase isale, Pjotr Volinile. Nad üritasid teha kõikvõimaliku, et Metsavasega kontakt säilitada. Metsavase isast sai nüüd infomuul Eesti ja Venemaa vahel.

Vahistamine jäi eredalt meelde

Metsavas kirjeldab dokumentaalis ka oma vahistmaise päeva. Ta ütles, et udu oli tol päeval nii paks, et ta vaevu nägi oma käsi. Tol hommikul läks tema poeg läks esimest korda uude lasteaeda. „Kui olin lasteaiast 200 meetri kaugusele jõudnud, peeti mind kinni ja arreteeriti. Ja nii algas uus periood minu elus,” rääkis Metsavas.

Pere ees häbi

Metsavas räägib pisaraid tagasi hoides ka sellest, kuivõrd suure pettumuse ta oma tegemistega nüüd perele valmistanud on. Vahistamise hetkel oskas tema poeg rääkida vaid mõne sõna, ent 15 aasta pärast on temast sirgunud mees. "Pettumuse valmistamine on selle kohta pehmelt öeldud," mõtiskles Metsavas.

Metsavas töötas GRU heaks üle kümne aasta

Kaitsepolitsei vahistas Metsavase ja tema isa Pjotr Volini mullu aasta 3. septembril. Neile esitatud kahtlustuse kohaselt edastasid mõlemad mehed Venemaa Föderatsiooni sõjaväeluurele GRU vähemalt viie aasta jooksul riigisaladusi ja rahvusvahelisi saladusi.

Uurimisega kogutud tõendid olid veenvad ka süüdistatavatele ja seetõttu päädis juhtum kokkuleppemenetlusega. Tänavu 11. veebruaril tunnistas Harju Maakohus nad süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe sealt välja edastamises ning mõistis Metsavasele karistuseks 15 aastat ja 6 kuud ning Volinile 6 aastat vangistust.

Metsavast kaitsnud vandeadvokaat Alla Jakobson nentis toona, et karistus on päris range, ent Metsavas ei kavatse seda edasi kaevata.

Kapo aastaraamatus kirjutatakse, et GRU alustas kaitseväelase Metsavase värbamisega 2007. aastal ning järgnevate aastate jooksul abistas ta Vene sõjaväeluuret, kogudes ja edastades välisriigile asutusesisest teavet, Eesti riigisaladusi ja vähesel määral ka salastatud välisteavet. Volin tegutses rohkem kui poole lühema aja jooksul sidepidaja ning kullerina.

Metsavas töötas enne vahistamist Kaitseväe Peastaabis. Kinnipidamise päeval pidi Metsavas tööle asuma Kaitseliidus, mille liige ta oli 2015. aastast saadik. President Kersti Kaljulaid allkirjastas märtsis käskkirja, millega võeti Eesti riigireetmises süüdi mõistetud Metsavaselt ära kõik talle antud ohvitseri auastmed.