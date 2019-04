Riigiprokuratuur valmistab ette Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmist

"Kuivõrd nüüdseks on teada, et Kalev Kallo saadikumandaadist ei loobunud, viib prokuratuur läbi vajalikud toimingud menetluse jätkamiseks," ütles riigiprokuratuuri pressesindaja Olja Kivistik ERR-i uudisteportaalile.

Ta lisas, et riigikogu liikme staatuse seaduse paragrahv 185 järgi esitab õiguskantsler või riigi peaprokurör põhjendatud taotluse immuniteedi äravõtmise kohta.

Otsuse, kas võtta riigikogu liikmelt kriminaalmenetluslik immuniteet, langetab riigikogu. Kui riigikogu peaks otsustama saadikule immuniteet alles jätta, siis kriminaalmenetlus peatatakse ning on võimalus, et see jätkub peale riigikogu liikme volituste lõppemist.

Prokuratuur süüdistab keskerakondlast Kalev Kallot altkäemaksu andmisele ja võtmisele kaasaaitamises.