Riigikontrolör Janar Holm: iga kantsler teab, et ta ei ole oma ametikohal igavene

"Iga kantsler teab, et ta ei ole oma ametikohal igavene. Ja iga kantsler teab ka, et kui koostöö ministriga ei laabu, võib ta ministri ettepanekul ja valitsuse otsusel pärast esimest pooleaastast tööperioodi oma ameti kaotada," sõnab Holm Delfile. "Kui on põhjust, siis ka hiljem. Selles pole midagi erakordset."

Holm lisab, et samas on oluline, et kellelgi Eesti riigi teenistuses olevatest inimestest ei jääks tunnet, et tema ette võib tekkida ühel hetkel valik, kas täita oma ametikohustusi ausalt ja vastutustundlikult, või kaotada töö. "Ühiskonna huvides on riik, kus saab jätkuvalt kindel olla, et tõe rääkimisele alternatiivi ei ole ja et keegi ei pea saama kannatada tõe rääkimise pärast."

Peaminister Jüri Ratas sõnas esmaspäevasel pressikonverentsil mitut puhku, et tal ei ole Lemetti tööle mingeid selgeid etteheiteid. Küsimustele, et miks siis oli vaja kogenud ametnikku, kes lahtilaskmise korral pealegi veel kohtuga ähvardab, lahti lasta, Ratas otsesõnu ei vastanud. Ta ütles vaid, et Lemetti lahtilaskmine oli "vajalik, et lahendada juhtimiskriisi".