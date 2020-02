Riigikontroll on Varro Vooglaiuga ühes paadis: sotsiaalministeerium rikub Eesti LGBT Ühingut toetades seadust

Milles on siis probleem? Hasartmängumaksu seaduse kehtiva redaktsiooni alusel nähakse ette hasartmängumaksu laekumiste kasutamine meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks. Riigikontrolli hinnangul need projektid mainitud kriteeriumite alla aga ei sobitu. Tuuakse ka välja, et nii raha jagades muutub väiksemaks tegeliku sihtrühma võimalus toetust saada.

Viidatakse, et vea on teinud ministeerium, mitte taotlejad ise. "Samas on riigikontroll seisukohal, et analüüsitud juhtumite puhul on taotlejad käitunud korrektselt ja raha taotlenud heas usus. Riigilt projektidele toetust saanud ühingutel oli ja on põhjust eeldada, et neile laekuv projektitoetus on välja makstud selleks ette nähtud eelarvesummadest."

Riigikontroll soovitab raha edaspidi kasutada sihtpäraselt. "Teine võimalus on algatada hasartmängumaksu seaduse muutmine, millega laiendataks sellest maksust Sotsiaalministeeriumile laekuva osa kasutusala käsitlevat loetelu."

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul kinnitab riigikontrolli analüüs ühemõtteliselt, et sotsiaalministeerium on aastaid kasutatud sadu tuhandeid eurosid hasartmängumaksust laekunud raha teatud ideoloogilise suunitlusega ühingute rahastamiseks viisil, mis on otseselt seadusevastane. "Olukord on tegelikult skandaalne, sest raha, mis oleks pidanud minema näiteks puuetega inimeste, vanurite või perede toetamiseks, on läinud väga suurtes summades ideoloogiliseks propagandaks ja lobitööks," arvab ta.