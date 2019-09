Riigikontroll hindas neli avaliku sektori tarkvaraarendust ebaõnnestunuks

Toimetas: Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS 32

Riigikontrolli audit põrmustas E-riigi eduloo - neli avaliku sektori tarkvaraarendust kukkusid läbi. Foto: Mana Kaasik

Riigikontrolli auditist ilmnes, et üheksast analüüsitud tarkvaraarenduse projektist ebaõnnestus neli. See tähendab, et miljoneid maksnud arendusi ei suudetud läbi viia ettenähtud eelarvega, kokkulepitud ajaks ja vajaliku funktsionaalsusega.