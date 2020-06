Riigikontroll: Haigekassa sõlmis hankelepingud raviasutustega, millel ei jagunud arste ega sobilikke ruume

Riigikontroll jõudis sellele järeldusele, auditeerides kuut haigekassa eriarsti- ja õendusabi teenuste riigihanget kogumaksumusega ligi 215 miljonit eurot.

Riigikontrolli hinnangul on tervishoiuteenuste puhul oluline teha kindlaks, et hangete tulemusel sõlmitakse lepingud nõudeid järgivate asutustega, sest kaalul on patsientide tervis. Kuigi haigekassa oli 2018. aastal hankeid korraldades valdavalt järginud riigihangete seadust, esines hanketingimustes sisulisi puudusi, mistõttu polnud nõuete järgimine tagatud.

Riigikontroll tuvastas, et hanke võitjaks võis saada ka raviasutus, millel edukaks tunnistamise hetkel ei jagunud sobilikke ruume, aparatuuri ega töötajaid raviteenuse osutamiseks. Leidus asutusi, mis taotlesid hankevõidu järel Terviseametilt uue tegevusloa ning hakkasid tervishoiuteenust osutama lepingust ilma jäänud asutuse ruumides ja arstidega. Seega esitab haigekassale arveid hankes edukaks osutunud pakkuja, kuid tegelikult osutatakse teenust samades ruumides ja osaliselt samade arstidega, kui seda oleks tehtud pakkuja puhul, keda edukaks ei tunnistatud.

Haigekassa seadis üheks hanke kvalifitseerimistingimuseks tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa olemasolu, mis peab tagama, et pakkuja ruumid, aparatuur jm vastavad nõuetele. Samas täiendavaid kontrolle, kas asutus ka tegelikult vastab nõuetele, haigekassa ei teinud.

Tegevuslubade menetlemine ja järelevalve on Terviseameti ülesanne, kuid auditi käigus selgus, et Terviseametil puudub ülevaade, kas kehtiva tegevusloaga asutused ka tegelikult nõuetele vastavad. „Kuna tegevusload on tähtajatud, pole Terviseamet paljusid tervishoiuteenuseid osutavaid asutusi juba pikka aega kontrollinud,“ ütles Riigikontrolli auditijuht Mart Vain. „Enne 2018. aastat ei teinud Terviseamet uut tegevusluba menetledes alati kohapealset kontrolli, mistõttu puudus kindlus, kas andmed ruumide ja aparatuuri kohta on õiged.“ Riigikontroll tuvastas ka juhtumeid, kus oli ebaselge, millise teenuse osutamise tegevusluba pidi pakkujal hankes osalemiseks olema. Selle põhjuseks oli haigekassa ja Terviseameti ebapiisav koostöö hangete ettevalmistamisel.