Riigikokku valitud Üllar Saaremäe: vaatan loodava koalitsiooni peale kerge arusaamatusega

"Kui ma näen, et minul, kodanik Üllar Saaremäel ei ole seal õieti midagi kaasa rääkida, siis ma arvan, et on targem need neli aastat kulutada oma päristööd tehes," tunnistas Üllar Saaremäe.

Saaremäe tunnistas, et vaatab loodava koalitsiooni peale kerge arusaamatusega. "Aga see protsessi loomulik osa. Sellelaadsed läbirääkimised peavad käima ja ega Isamaale erilisi muid variante, nii nagu Helir-Valdor Seeder ka ütles, ju lauale ei tulnudki. Ma siin küll usaldan oma erakonna juhte."

Refereeritud ERRist.