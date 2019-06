Riigikohus: vahistatul on õigus pikaajaliseks kokkusaamiseks

Riigikohus selgitas ühtlasi, et tänane otsus ei loo kõikidele vahistatutele piiranguteta pikaajalise kokkusaamise õigust enda pereliikmetega. Kehtiv kriminaalmenetluse seadustik võimaldab nii prokuratuuril kui ka kohtul keelata õigust pikaajalisele kokkusaamisele, kui esineb kahtlus, et kokkusaamine võib kahjustada kriminaalmenetlust. Samuti on seadusandjal võimalik määratleda, et pikaajaline kokkusaamine on välistatud vahistatute puhul, keda kahtlustatakse teatud tüüpi kuritegudes.