Riigikohus: tunnistaja võib piisava kuriteokahtluse puhul teist inimest politsei tulekuni kinni pidada

Riigikohus jättis maakohtu otsuse muutmata, leides, et kohus lahendas süüküsimuse veatult. Vastusena kaitsja kassatsioonkaebuse väitele, et tunnistaja pidas sõiduki juhi kinni seadusliku aluseta, selgitas Riigikohus, et iseenesest on õige, et väärteomenetluse seadustikus ei ole sätet, mis lubaks igaühel väärteo toimepanemises kahtlustatavat politsei tulekuni või politseisse toimetamiseks kinni pidada. Samas kui isik olnuks kriminaalses joobes, võinuks tunnistaja seaduse järgi seda teha. Nimelt võib kriminaalmenetluse seadustiku järgi igaüks kuriteo toimepanemisel või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku toimetada politseisse kahtlustatavana kinnipidamiseks.

Vaidlusaluses asjas tuvastas politsei juhil ligikaudu üks tund pärast sõiduki juhtimist kriminaalsele määrale ligilähedase joobe. Tunnistajal ei saanudki kinnipidamise hetkel olla tõsikindlat teadmist juhi joobe täpse ulatuse kohta, võimalikud kahtlused tuleb aga tõlgendada õiguskorda kaitsvale isikule soodsamas suunas.

Kuna mitmed asjaolud (sh juhi käitumine sündmuskohal, hiljem tuvastatud joobe määr ja toimepandud teo iseloom) andsid tunnistajale aluse järeldada, et juht võib olla kriminaalses joobes, ei olnud tunnistaja käitumine õigusvastane. Seega märkis Riigikohus, et kinnipidamise õigusvastasuse hindamisel tuleb ennekõike arvestada neid asjaolusid, mis andsid kinnipidajale konkreetsel hetkel aluse arvata, et toime pandi kuritegu.