Riigikohus: patsient ei saa haiglalt nõuda üldtunnustamata ravimeetodi kasutamist

Riigikohtu hinnangul lubab seadus tervishoiuteenuse osutajal kasutada üldtunnustamata ravimeetodit väga raskes tervislikus seisundis oleva patsiendi puhul siis, kui tavapärased meetodid lubavad väiksemat edu, patsienti on meetodi olemusest ja selle võimalikest tagajärgedest teavitatud ning patsient on andnud nõusoleku meetodi kasutamiseks. Küll aga puudub patsiendil sellise ravi nõudmise õigus ning üldtunnustamata ravi saab seetõttu kasutada vaid kokkuleppel ehk siis, kui ka tervishoiuteenuse osutaja sellega nõustub.