Riigikohus otsustas, et tubakatoodete keeld vanglas pole põhiseadusvastane

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas, et tubakatoodete keelu eesmärk ei saa olla suitsetajast kinnipeetava kaitsmine tubakasuitsust tekkiva tervisekahju eest või tema vabastamine nikotiinisõltuvusest. Küll aga on vangla kohustus kaitsta tubakasuitsust tekkiva tervisekahju eest mittesuitsetajatest kinnipeetavaid.

Kuivõrd kinnipeetavate senine võimalus tubakatooteid vanglas piiratult kasutada tõi sageli kaasa olukorra, kus tubakas sattus kinnipeetavate kätte ka väljaspool selleks lubatud ala, vähendab tubakatoodete täielik keelamine kolleegiumi hinnangul nende ebaseaduslikult vanglasse sattumist.

Sigarettide ebaseadusliku käitlemisega paratamatult kaasnev lahtine tuli vanglas on ohtlik nii kinnipeetavate kui ka teiste vanglas viibivate inimeste elule ja tervisele. Ka ei ole kahtlust, et lahtine tuli võib kahjustada vangla vara ja häirida vangla tööd muul viisil. Niisamuti on põhjendatud eesmärk välistada tubakatoodete kasutamine vanglas ebaseadusliku maksevahendina. Kuna soov vältida tubakatoodete ebaseadusliku maksevahendina kasutamist taotleb kinnipeetavate eraldamist kuritegelikust keskkonnast, vastab tubakatoodete keeld ka vangistuse eesmärgile.

Riigikohus möönab, et ehkki tubakatoodete keeld ja sellest tulenev suitsetamise keeld riivavad põhiseadusega tagatud omandipõhiõigust ning õigust vabale eneseteostusele, ei jäta need kinnipeetavat ilma eluks hädavajalikust ega riku tema inimväärikust. Keelu eesmärgid kaaluvad üles kinnipeetavate õiguste riive. Kuigi suitsetamisest põhjustatud terviseohtudega võitlemiseks saaks kaaluda tubakatoodete täielikust keelamisest leebemaid abinõusid, on nende tõhusust keeruline hinnata. Riigikohus ei näe ühtegi konkreetset abinõu, mis aitaks ära hoida vanglas suitsetamisest tulenevaid ohte selgelt mõjusamalt kui tubakatoodete täielik keelamine.