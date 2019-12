Riigikohus: mootorsõiduki juhtimiseks vajalikku tervisetõendit saab vaidlustada halduskohtus

Riigikohus Foto: Anni Õnneleid

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases määruses, et kui inimene ei nõustu tervisetõendiga, mille alusel on maanteeamet peatanud tema juhtimisõiguse, on tal õigus vaidlustada tervisetõend halduskohtus.