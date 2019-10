Riigikohus küsib Eesti vangivalvuri võimaliku diskrimineerimise osas Euroopa Kohtult eelotsust

Vangla tõi kuuldeaparaadi vastuväitena asjaolu, et lisaks raadio- ja telefoniside pidamisele peab ametnik kuulma vanglas muu hulgas näiteks isikute sosinal kõnet mitme meetri kauguselt ja olema võimeline kuulma ka olukorras, kus näiteks ründe käigus tuleb abistav vahend ära või selle patareid tühjenevad. Ringkonnakohus nentis, et sama hästi võivad ründe tagajärjel puruneda ka prillid ja on arusaamatu, miks sel juhul ei peeta probleemiks valvurit, kes ründeolukorras purunenud prillide tõttu hästi ei näe.

„Prillid, mis võivad koosneda metallist ja klaasist, võivad kukutada endast suuremat ohtu kui kuuldeaparaat, mis on üldjuhul miniatuurne ja valdavalt plastikust,” märkis kohus. „Vaegkuulja saab kuuldeaparaadiga teha oma tööd ohutult ja täisväärtuslikult samamoodi, nagu vaegnägija saab teha oma tööd ohutult ja täisväärtuslikult prillide abil.”

Ringkonnakohus nentis ka, et Tartu vangla rikkus vallandamisega valvuri õiguspärast ootust. Valvur alustas tööd 2002. aastal, mil õigusnormid ei seadnud vaegkuuljatele vanglateenistuses olemisele piiranguid. Valvuril oli jäänud vaid paar aastat ajani, mil tal oleks olnud õigus saada väljateenitud aastate eripensionit. „Kui isik pärast aastatepikkust laitmatut teenistust temast sõltumatutel põhjustel vabastatakse ja tal ei pruugi enam jääda aega teises kohas pensionipõlveks seatud eesmärkide saavutamiseks, võib tegemist olla riigi sõnamurdliku käitumisega,” nentis kohus.

Seega algatas ringkonnakohus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse määruse normide põhiseaduspärasuse kontrollimiseks.

Riigikohus nentis, et ringkonnakohus jättis kontrollimata määruse vastavuse Euroopa õigusele, sest lisaks põhiseadusele tuleneb diskrimineerimiskeeld ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklist 21, samuti direktiivist, mis puudutab võrdset kohtlemist töö saamisel.

Direktiiviga ei nõuta, et relvajõud, politsei, vangla- või päästetalitused võtaks tööle või hoiaks tööl isikuid, kes seavad ohtu asutuste toimimisvõime. Riigikohus leidis, et antud asjas on oluline välja selgitada, kas valitsuse määruses seatud piirang oli õigustatud eesmärgi saavutamiseks sobiv ja proportsionaalne.

Seega otsustas Riigikohus enne otsuse tegemist küsida Euroopa Kohtult eelotsust, kas valitsuse määruses olev nõue, mis täielikult välistab kuulmisaparaadi puhul vanglateenistuses töötamise, on direktiiviga kooskõlas. „Direktiivi tekstist ja Euroopa Kohtu senisest praktikast ei saa teha üheseid järeldusi käesoleva kohtuasja jaoks.”