Riigikohus: Keskerakond peab riigieelarvesse kandma 110 100 eurot keelatud annetust

Kui erakond võtab pangast sularaha ja viib selle oma kassasse või kui ta viib kassast raha oma pangakontole, peavad erakonnal tulude ja kulude jälgitavuse tagamiseks olema raamatupidamise seaduse nõuetele vastavad algdokumendid, mis kajastavad muu hulgas iga üksikut kassatehingut. Nii on vajadusel võimalik kindlaks teha erakonna kassasse laekunud iga rahasumma päritolu ning erakonna kassaseis.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb:

„Keskerakond austab Riigikohtu otsust ja maksame nõutava summa ära vastavalt kohtuotsusele, samas taotleme maksegraafiku koostamist. Oluline on märkida, et antud juhtum puudutab aastatel 2014-2015 tehtud rahalisi toiminguid. Keskerakond on välja öelnud, et erakonna rahaasjad peavad olema selged ja läbipaistvad. Keskerakonna asjaajamine ei pea mitte ainult olema juriidiliselt korrektne, vaid sellena ka näima. Oleme juhtumitest teinud omad järeldused ja juhatus võttis vastu otsuse, et erakond enam sularahas arveldusi ei tee.“