Riigikohus: Keskerakond peab keelatud annetuse tagasi maksma

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) tegi 2018. aasta oktoobris Keskerakonnale ettekirjutuse PBK saatesarja "Russkii vopros" seitsme 2017. aastal eetris olnud saate osas, kuna leidis, et saadete sisuks on valimisreklaam.

Komisjoni hinnangul reklaamis saade Keskerakonna seisukohti ja poliitikuid kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, vahendab ERR.

Keskerakond toona tehtud ettekirjutust ei täitnud ja vaidlustas selle kohtus. Halduskohus jätkkus möödunud aasta novembris erakonna kaebuse rahuldamata, samuti ei rahuldanud erakonna taotlust ringkonnakohus. Teisipäeval ei võtnud riigikohus Keskerakonna kassatsioonkaebust menetlusse.

Keskerakond on kõigist eesti poliitilistest parteidest kõige sagedamini komisjonile silma jäänud, olles kõige sagedamini kasutanud maksumaksja raha erakonnaliikmete reklaamiks.

Ajajoonel on kirjas tähelepanuväärsemad ettekirjutused alates 2011. aastast, kui komisjon tegi esimese ettekirjutuse. Kui algusaastatel oli kõige rohkem probleeme üksikkandidaatidega, kes ei esitanud valimiskulude analüüse, siis 2014. aastast jäi komisjonile enim vahele Keskerakond, kes kasutas avalikku raha poliitikute reklaamimiseks.

Vaata ERJK tähelepanuväärsemaid ettekirjutusi interaktivselt ajajoonelt:

Kuna ERJK on 2011. aastast tänaseni teinud üle 80 ettekirjutuse, märkisime ajajoonele olulisemad ettekirjutused.

Ettekirjutustes ebaseaduslikuks annetuseks loetud ja tagasimaksmisele kuuluvad summad on olnud vahemikus 200 eurot kuni 220 000 eurot. Pooleli on umbes miljonieurone kohtuvaidlus ettekirjutuse üle, mille keskmes on Keskerakonna rahastamine Paavo Pettai ja OÜ Midfield kaudu 2009. aastast kuni 2016. aastani.