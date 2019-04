Riigikogust välja jäänud Barbi Pilvre keskendub oma kommunikatsioonifirmale

Pilvre ütles Delfile, et asutas firma juba aastal 2011. "Ma lihtsalt tegin täna Facebooki lehekülje ja kutsusin sinna sõpru, keda võiks see asi huvitada," rääkis ta.

Tegemist on firmaga, mille kaudu Pilvre on teinud juba kaua erinevaid meediakoolitusi, kirjutanud lugusid ja viinud ellu ühe suurema meediavaldkonna uurimisprojekti. "Ta on olnud mul kõrvaltegevus, sest ma olen olnud ju Tallinna Ülikooli õppejõud kõik need aastad, kui ma olin riigikogus," sõnas ta.

"Siiamaani olen teinud erasektorile koolitusi, omavalitsustele, varasemalt, kui ma ei olnud ise poliitikas, ka poliitikutele," ütles Pilvre vastuseks küsimusele, keda ta näeb oma ettevõtte klientidena. Pilvre lisas, et tema ampluaa on suhteliselt lai, kuna ta on olnud nii ajakirjanik, riigikogu liige kui ka õppejõud.

Küsimusele, kas ta tõmbab oma poliitikukarjäärile joone alla, Pilvre otseselt ei vastanud. "Momendil mul ei ole poliitilisi ametikohti, ma olen Pirita halduskogu liige. Miski ei ole välistatud, ma lihtsalt ootan, missuguseid huvitavaid pakkumisi tuleb," ütles ta.

"Praeguse seisuga ma nüüd ülepeakaela mingisuguseid otsuseid ei tee. Ma vaatan, mis turg ütleb ja siis teen oma järgmised sammud," ütles Pilvre vastuseks küsimusele, kas ta kavatseb Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast välja astuda.