Riigikogust lahkuva Taavi Rõivase asendusliige Marko Torm pole veel parlamenti siirdumist otsustanud

"Ma ei ole veel otsustanud, kas asuda riigikogu liikmeks, kuna uudis on minu jaoks nii värske. Tuleb natuke aega võtta ja selle üle päris tõsiselt järele mõelda," ütles Torm Delfile.

Ta märkis, et peab enne otsuse tegemist nõu erakonnakaaslaste ja abikaasaga.

"Kui minna, siis minna täiega tegema," sõnas Torm ja lisas, et kindlasti tuleb riigikokku minnes oma tööd ja tegemised ümber vaadata. "Kõik oleneb sellest, kuhu sa oma energia suunad. Iga valikuga jääb midagi muud tegemata."

Ühtlasi pidas ta oluliseks kaaluda, kas ja kui palju saab ta olla perekonnast eemal.

Koolitaja ja poliitik

Torm lõpetas 1998. aastal Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi.

Aastatel 1998–2002 õppis ta sisekaitseakadeemias. Magistrikraadi sai ta Tallinna ülikoolist riigiteaduste erialal. Lisaks on Torm end täiendanud Tartu ülikoolis sotsiaaltöö alal ning lühematel koolitustel Islandil, Soomes ja Taanis.

Torm asus 2001. aastal uuesti elama Rakverre. Ta töötas aastatel 2002–2005 AS Falckis, alates 2005. aastast on ta koolitaja-treener. Torm on koolitanud vabaühendusi, ettevõtteid ja avaliku sektori asutusi. Aastatel 2006–2010 nõustas ta Rakvere linna juhtkonda ja linna hallatavaid asutusi.

15. oktoobril 2010 astus ta Reformierakonda. 12. veebruaril 2014 valiti ta Reformierakonna Rakvere piirkonna juhatusse.

Aastatel 2010–2013 oli Torm Rakvere abilinnapea ja linnavolikogu esimees, 2014–2017 Lääne-Viru maavanem, seejärel 2017–2019 Rakvere linnapea.

Tormi pidi Rakvere linnapea ametikohalt lahkuma pärast seda, kui volikogu teda umbusaldas. Volikogu saadikud heitsid Tormile ette ebakorrektsust Moonaküla teedeehituse erinevate etappide läbiviimisel alates finantseerimise planeerimisest ja selle menetlemisest volikogus, lõpetades ehituse ja järelevalve puuduliku korraldamisega.

Rõivas lahkub riigikogust aasta lõpus

Reformierakondlasest endine peaminister Taavi Rõivas teatas täna oma erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et lahkub riigikogust ja aktiivsest poliitikast ning suundub ettevõtlusesse.

Rõivas nimetas oma uue tegevussuunana Eesti ettevõtete rahvusvahelisele areenile aitamist ja välisinvesteeringute Eestisse toomist.