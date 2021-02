Riigikogus toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Väliskomisjoni esimees kõneleb oma ettekandes Eesti välispoliitika olulistest põhimõtetest ja prioriteetidest, tõstab esile maailmas toimunud välispoliitilisi arenguid ning annab ülevaate komisjoni tegevusest viimasel aastal. Mihkelsoni sõnul on Riigikogu väliskomisjon läbi aastate mänginud üht keskset rolli Eesti välispoliitika kujundaja ja mõjutajana, sest mida tugevam on meie demokraatliku ja parlamentaarse vabariigi välispoliitiline ühisosa, seda paremini on ka Eesti huvid ja julgeolek maailmas tagatud.

Välisminister Liimets peatub oma kõnes pingestunud rahvusvahelisel julgeolukorral. Ta mõtestab Eesti välis- ja julgeolekupoliitilisi huve ning kõneleb Eesti osalusest Euroopa Liidu poliitikate kujundamises ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös, suhetest liitlaste ja lähemate partneritega ning äridiplomaatia edendamisest. Samuti tutvustab ta üleilmse eestluse programmi ning tegevusi võõrsil elavate eestlaste kaasamiseks.

Ettekannetele järgnevad küsimused sõnavõtjatele ja fraktsioonide sõnavõtud.