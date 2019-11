Riigikogus on ette valmistamisel riigikaitsekohtu eelnõu

"Meil on oluline, et riigikaitsekohus on ette valmistatud, on saanud harjutada, saanud ka rahuajal kaitseväeliste kuritegude lahendamise praktikat ja ta kujutab endale ette, mida teha, kui kuulutatakse välja mobilisatsioon," selgitas riigikaitsekomisjoni reformierakondlasest liige, erukindralleitnant Johannes Kert.

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et valdkond puudutab kohtute seadust, karistusseadustikku, menetlusseadustikku ega ole seega eelkõige kaitseministeeriumi töömaa.

"See eelnõu on ikkagi justiitsministeeriumi pädevuses, aga kaitseministeerium loomulikult ja kaitsevägi annab siin nii palju know how'd kui vähegi vajalik on," sõnas ta.

Eelnõu projekt näeb riigikaitse kohut kaheastmelisena.