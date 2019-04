Riigikogus moodustati spordi- ja liikumisharrastuse toetusrühm

Toetusrühma kokkukutsuja Jüri Jaansoni sõnul on toetusrühma eesmärk toetada spordipoliitika rakendamist ja kaasa aidata Eesti spordis kõrge rahvusvahelise taseme saavutamisele, ausa mängu reeglite järgimisele ning laste ja noorte liikumisharjumuste suurendamisele.

„Meie laste ja noorte puudulikul liikumisharjumusel on otsene mõju nende tervisele ja ka meie tippspordi järelkasvule. Toetusrühmaga soovime aidata kaasa sellele, et lapsed ja noored liiguksid rohkem. Samuti peame oluliseks, et Eesti sportlased suudaksid rahvusvaheliselt kõrgel tasemel kaasa mängida ja dopinguprobleemid ei jääks Eesti sporti kummitama,“ ütleb Jaanson.

Toetusrühma kuuluvad veel Kristina Šmigun-Vähi, Ants Laaneots, Johannes Kert, Annely Akkermann, Heidy Purga, Kalle Palling, Aivar Kokk, Yoko Alender, Aivar Sõerd, Andres Sutt, Taavi Rõivas, Hanno Pevkur, Raivo Tamm, Anneli Ott, Sven Sester ja Kaido Höövelson.

Toetusrühma ja ühenduste kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.