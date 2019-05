Riigikogus loodi tähelepaneliku Eesti toetusrühm ning Eesti-Egiptuse parlamendirühm

"Edasi mõtleme, kuidas saame laiendada Eestis kasutusala, et liikuda tähelepanelikuma tervema Eesti poole. Kogu selles teemas tasub mõelda selle peale, et oluliselt on tõusnud vajadus oma meele treenimise järele seoses nutiseadmete ja infohulga kasvuga," lisas Alender.

Toetusrühma kuulub saadikuid nii koalitsioonist kui opositsioonist, parteipoliitika lubatakse selles toetusrühmas kõrvale jätta.

14. riigikogu koosseis on moodustanud 54 parlamendirühma ja 45 toetusrühma.

Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas. Toetusrühmade kaudu saavad parlamendi üksikliikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale, toetada või kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.