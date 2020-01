Riigikogus läbis teise lugemise kodakondsuse seadust muutev eelnõu

Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu puudutab alaealisi, kelle üks vanematest on määratlemata kodakondsusega ja teine vanem välisriigi kodanik. Alaealine saab eelnõu kohaselt seadusliku esindaja taotlusel Eesti kodakondsuse, kui tema vanem või vanavanem oli 1991. aasta 20. augusti seisuga Eesti elanik. Kui Eesti kodakondsust sooviv alaealine on teise riigi kodanik, peab ta selle riigi kodakondsusest eelnevalt loobuma. Valitsuse otsus Eesti kodakondsuse andmise kohta jõustub päev pärast seda, kui volitatud valitsusasutusele on esitatud tõend, et isik on muu riigi kodakondsusest vabastatud.

Läbirääkimistel võttis sõna Jevgeni Ossinovski (SDE), kes tegi fraktsiooni nimel ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepaneku poolt hääletas 33, vastu oli 52 riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud seega toetust ja eelnõu teine lugemine lõpetati.