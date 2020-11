Riigikogus läbis järgmise aasta riigieelarve eelnõu teise lugemise

Eesti Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletus: 33 poolt, 53 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu teine lugemine lõpetati.

Esimesel lugemisel lükati tagasi üks eelnõu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE) nägi ette hüvitada töötajale esimesed kaheksa haiguspäeva riigi ja tööandjate koostöös selliselt, et 40 protsenti haigestunud inimese keskmisest töötasust hüvitab Haigekassa ja ülejäänud 40 protsenti tööandja. Sealt edasi üheksandast päevast kannab kulud sarnaselt kehtiva regulatsiooniga Haigekassa. Eelnõu põhjenduses toodi välja, et haiguspäevade hüvitamine esimesed kaheksa päeva aitab tagada, et isik ei lähe tööle, kui ta on haigestunud või nakkusega kokku puutunud, vaid viibib kodus.

Läbirääkimistel võtsid sõna Signe Riisalo (RE), Jevgeni Ossinovski (SDE) ja Mart Helme (EKRE).

Sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletus: 51 poolt, 26 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu ees andis kolmapäeval ühtlasi ametivande uus siseminister Alar Laneman.