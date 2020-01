Riigikogule tehti ettepanek lastekaitsepäev muuta lipupäevaks

Lapse õiguste ja heaolu eest seisvad organisatsioonid saatsid riigikogu sotsiaalkomisjonile ja fraktsioonidele kirja, milles tehti ettepanek täiendada pühade ja tähtpäevade seadust ning muuta lastekaitsepäev riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks.

"Turvaline ja lapsesõbralik Eesti on iga lapse õigus ning meie kõigi kohustus ja võimalus kõikjal ning alati. ÜRO lapse õiguste konventsioon rõhutab vanemate kõrval riigi rolli lapse õiguste kaitsmisel ja arenguks vajalike tingimuste loomisel," seisab pöördumises.

"Otsus hakata tähistama lastekaitsepäeva riikliku tähtpäevana, mil heisatakse riigilipud, kannab endas sõnumit, et ühiskonnas on lapsed väärtustatud samamoodi kui emad, isad ja vanavanemad - on ju ka neil oma riiklik tähtpäev," lisasid avalduse alla kirjutanud.

Lastekaitsepäeva tähistamine sai alguse 1925. aastal Genfis toimunud ülemaailmsel konverentsil. Kuigi mitmed riigid tähistavad lastekaitsepäeva erinevatel aegadel, on Eestis kinni peetud 1. juuni tavast, mis on pärit Ameerikast. Eestis alustas Lastekaitse Liit lastekaitsepäeva tähistamist 30 aastat tagasi.

Avalduse allkirjastasid Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon, Eesti Õpilasesinduste Liit, MTÜ Igale Lapsele Pere, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere, SA EELK Perekeskus, SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Sotsiaalministeerium, Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus, Vabaühenduste Liit.