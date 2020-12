Riigikogulase Kalvi Kõva koroonatest oli negatiivne

Kõva kinnitas Delfile, et sai täna hommikul antud koroonaproovi vastuse, mis oli negatiivne. Seni lähikontaktse staatuses olnud Kõva seega rohkem isolatsioonis viibima ei pea ja saab minna täna riigikogu täiskogu istungile.

Sotsiaaldemokraatide fraktsioon andis reedel riigikogu juhatusele teada, et nende ridades on lähikontaktne saadik ja palus valmistuda selleks, et istung tuleb läbi viia distantsilt. Kui Kõva oleks andnud positiivse koroonaproovi, oleks suur osa riigikogulastest olnud tema lähikontaktsed, nentis sotside esimees Indrek Saar reedel Delfile.

