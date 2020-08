Riigikogu võttis vastu avalduse Valgevene demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks

Avalduse tekst täies mahus:

Sündmuste areng Valgevenes 2020. aasta 9. augusti presidendivalimiste eel, ajal ja pärast valimisi on murettekitav ning Riigikogu soovib avaldada toetust Valgevene rahvale tema võitluses vaba, demokraatliku ja väärika tuleviku eest.

Riigikogu märgib, et ei tunnusta valimistulemusi ja mõistab hukka igasuguse jõu kasutamise rahumeelsete meeleavaldajate suhtes. Samuti kutsutakse Valgevene võime üles viivitamatult vabastama kõiki poliitilistel põhjustel kinnipeetuid.

Avaldusega kutsutakse üles korraldama esimesel võimalusel vabad, õiglased ja demokraatlikud valimised, mis toimuksid Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonide järelevalve all.

Riigikogu kutsub üles ÜRO liikmesriike ja nende parlamente toetama Valgevene suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning mõistma hukka kõik katsed sekkuda Valgevene rahva õigusesse vabadele ja demokraatlikele valimistele.

Riigikogu on Valgevene olukorda käsitlenud järjepidevalt. Avalduses viidatakse Riigikogu 2006. aasta 21. veebruaril avaldusele „Demokraatia toetuseks Valgevenes“, kus loetletakse üles milliseid demokraatlikke vabadusi piirati enne tollaseid presidendivalimisi. Kahjuks ei ole olukord muutunud paremaks, vaid vastupidi, õiguste ja vabaduste piiramine on veelgi suurenenud.

Eesti rahvas mäletab abi, mida osutati meile teiste riikide, eriti Põhjamaade poolt meie vabaduspüüdlustes. Riigikogu kinnitab, et Eesti on valmis omakorda igakülgselt aitama teiste riikide, eriti meie naabrusriikide rahvaid nende vabaduspüüdlustes. Seepärast on oluline, et lisaks sanktsioonidele tuleb Euroopa Liidul ja liikmesriikidel töötada välja pikaajaline poliitika Valgevene kodanikuühiskonna toetamiseks.

Riigikogu tunnustab Vabariigi Valitsust seni tehtud pingutuste eest Valgevene kodanikuühiskonna ja vaba ajakirjanduse toetamisel ning kutsub üles seda tegevust jätkama nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil.

Riigikogu väljendab avaldusega valmisolekut seista demokraatia, inimõiguste ja vabade valimiste eest Valgevenes, avaldab tunnustust Valgevene rahva julgusele astuda välja oma võõrandamatute inim- ja kodanikuõiguste eest ning väljendab Eesti rahva solidaarsust Valgevene inimestega.