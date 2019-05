Riigikogu võttis kohtu all olevalt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse, Keskerakond ja EKRE jätsid hääletamata

Kohal oli 81 saadikut ja puutumatuse võtmise poolt hääletas neist 52. Saadikupuutumatuse äravõtmiseks on vaja riigikogu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält.

Kallolt saadikupuutumatuse võtmise poolt hääletasid Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa saadikud. Kohal olnud Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) saadikud ei hääletanud.

EKRE fraktsioonist oli kohal vaid seitse saadikut, enamik neist eelistas istungil osalemisele kohtumist Eestis viibiva Prantsuse parempopulisti Marine Le Peniga.

Kallolt saadikupuutumatuse võtmise vastu keegi ei hääletanud, samuti polnud erapooletuid.

Enne hääletust palus Kallo riigikogult võimalust keskenduda ametile, kuhu teda on valitud. "Olen olnud selle protsessi keskel kahetsusväärselt juba kolm aastat ja kaheksa kuud. See on olnud pingeline aeg, mis paratamatult jätab jälje nii inimesele, tema perele kui ka tööle," ütles Kallo. "Täna on Eesti inimesed mind usaldanud riigikogusse ning soovin, et minu kõige olulisem eesmärk oleks nende esindamine ja töötamine Eesti riigi arengu heaks," lisas ta.

Endine Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo on kohtu all kaasuses, mille raames süüdistati endist Tallinna linnapead ja Keskerakonna eksjuhti Edgar Savisaart korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Esitatud süüdistuse kohaselt võttis Edgar Savisaar Tallinna linnapeana vastu altkäemaksu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.