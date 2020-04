Riigikogu võttis kobarseaduse vastu: välismaalased, kes ei tööta põllumajanduses, peavad töölepingu lõppedes Eestist lahkuma

Kokku ligi 50 huvirühmalt, sealhulgas õiguskantslerilt, inimõiguste keskuselt ja tööandjate keskliidult kriitikat saanud eelnõu võeti täna riigikogu enamuse toetusega vastu. Seadus hakkab kehtima Riigi Teatajas avaldamisele järgmisel päeval juhul, kui president on selle välja kuulutanud.

Eelnõu ühe punktina muudeti välismaalaste seadust, mille järgi võib nüüdsest tunnistada välismaalase viisa kehtetuks ja lõpetada tema riigis viibimise aeg ennetähtaegselt, kui tööleping või tegevus, mille puhul võib eeldada varalise hüve saamist, “lõpeb või on lõppenud”.

Põllumajanduses töötavatele välismaalastele kehtib erand: need välismaalased, kelle lühiajalise töötamise aeg hakkab läbi saama, võivad Eestis töötada 31. juulini ja Eestis viibida 31. augustini, kui politsei neile selleks loa annab. Kuid see kehtib vaid neile välismaalastele, kes viibisid Eestis 17. märtsi 2020. aasta seisuga.

Eestist peavad töö kaotades lahkuma ka need välismaalased, kellel on pikaajaline viisa. Uue seaduse järgi tühistatakse pikaajaline viisa, kui välismaalase tööleping on lõppenud.

Reformierakonna fraktsioon leidis, et välismaalaste välja saatmist ja töötamist piiravad punktid tuleks eelnõust välja jätta, sest need riivavad ülemäära demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid. “Välismaalase töösuhte lõppemine pikaajalise viisa olemasolu korral ei peaks olema alus viisa kehtetuks tunnistamisele,” seisis erakonna muudatusettepanekus, mis aga riigikogu enamuse toetust ei leidnud.

Reformierakondlane ja õiguskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi ütles Delfile, et välismaalasi puudutav seadusemuudatus on ksenofoobne ning kahjustab pikaajalisi majandushuvisid, sest pikas perspektiivis on Eesti väheneva tööjõuarvuga riik ja kindlasti tuleks kaasata tööjõudu välismaalt, kui tahta, et majandus areneks.

“Üllatus on ka see, et põllumajandushooaeg lõppeb 31. juulil,” märkis Kivimägi. “Selle vastu on kõik töösturid, tööandjate keskliit, kaubandus-tööstuskoda, ettevõtjad. Neid ei kuulata asjades, milles nad on teadlikumad kui poliitikud. See ei ole demokraatlikule ja tsiviliseeritud riigile kohane. See lööb hiljem väga valusalt tagasi meile.”