Riigikogu viimane kogunemine, kus osaleb ka jõuluvana, toimub kaugistungina

Aasta viimasel kogunemisel on riigikogus tavapäraselt kohal saadikuid tögavate kinkidega kostitav jõuluvana. Kaugistungi tõttu tuleb jõuluvana küll riigikogu saali, aga teised saadikud näevad toimuvat videosilla vahendusel. Peale jõuluvana on saalis ka istungi juhataja Siim Kallas.

Kaugistungit nõudis kolmapäevasel istungil just Reformierakond, mille järel pani juhataja Helir-Valdor Seeder ettepaneku hääletuse. Kaja Kallas põhjendas kaugistungi vajadust tõigaga, et riigikogu liikmed istuvad lähestikku koos ning ei vähenda sedasi kontakte, mida terviseamet on aga kõigilt kodanikelt palunud.

Ettepaneku poolt hääletas 42 saadikut ja vastu 40.

Pärast tulemuse selgumist uuris Tarmo Kruusimäe, kas kaugistung ei pane kodust töötavaid saadikuid paremasse positsiooni, kuna saavad enda sõnavõtte visualiseerida videotausta, muusika või tantsutüdrukutega. Helir-Valdor Seeder nentis, et ei saanud küsimusest aru.