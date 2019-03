Riigikogu ukse taha jäänud Lauri Hussar: ma ei kahetse, et kandideerisin. Võtan nüüd aega perele

Lauri Hussar ütles, et võtab valimiste järgselt aega perega koosviibimiseks.. "Pere on mind toetanud, olnud kõik selle aja minu kõrval," kommenteeris Hussar. "Kuid minu teadmised ja kompetents on laiad mitmel alal."

Hussar nimetas kompetentsi meedias, meediakoolituses, kommunikatsioonis ja tõi esile oma osaluse Eesti 200 ettevalmistuse debattides ja meediasuhtluses.

Kas Hussar kahetseb, et loobus Postimehe peatoimetajakohast ja suundus poliitkeerisesse? "Ei kahetse. Toimisin südamekutse järgi ja vahel tuleb võtta elus riske," kinnitas Hussar.

Küsimusele, kas Hussar välistab tulevikus karjääri meedias, vastas ta, et ei mõtle täna sellele. "Olen 22 aastat olnud meedias. Olen ringi ära teinud," ütles Hussar. Kuid välistada ta seda ei soovi. "Raadios on võimalik rääkida rohkem argumentide keeles. Samas raadiot on võimalik teha mitmel moel – ka podcastina."

Lauri Hussar oi Eesti 200 üldnimekirjas teisel positsioonil. Eesti 200 valimiskünnist ei ületanud.