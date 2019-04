Riigikogu tähistab 100. sünnipäeva piduliku istungiga, kus peab kõne ka president

"Asutav Kogu kujundas esimese esinduskoguna Eesti arengusuunad. Deklareeriti, et Eesti rahvas tahab elada iseseisvat riiklikku elu rahvusriigina. Igavesti, nagu kinnitab ka meie põhiseadus," ütles Põlluaas. Ta rõhutas, et oleme üle elanud hävitavad ajalootormid, me jäime kestma ja taastasime oma riigi. "Meil on, mille üle olla uhke. Ma tahan väga, et ka meie, tänase riigikogu liikmed, ei unustaks Eesti riigi loojate ja Asutava Kogu demokraatlikke ja üllaid põhimõtteid," toonitas riigikogu esimees.

Pidulikul istungil peab kõne ka president Kersti Kaljulaid. Tervitustega esinevad peaminister Jüri Ratas, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving, riigikontrolör Janar Holm ja õiguskantsler Ülle Madise.

23. aprillil 1919 tuli Tallinnas kokku esimene iseseisvas Eestis rahva poolt valitud esindus – Asutav Kogu. Iseseisvusdeklaratsiooni, põhiseaduse ja maaseaduse vastu võtnud ning Eesti riigi jaoks üliolulisi küsimusi lahendanud esindus tegutses kui parlament. Asutava Kogu otsused lõid vundamendi Eesti riigile.

Pidulikul istungil loob meeleolu kammerkoor "Collegium Musicale" dirigent Endrik Üksvärava juhatusel.