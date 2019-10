Riigikogu sotsiaalkomisjon suhtub kanepi seadustamisse skeptiliselt

Täna kirjutas Delfi, et riigikogu juhatus võttis juuni alguses menetlusse kollektiivse pöördumise "Eesti vajab kanepireformi". Pöördumisel oli ligi 1100 allkirja. Selgituseks kirjutati, et allilm saab aastas 171,5 miljonit eurot illegaalsest kanepimüügist. "Müüakse kõigile, kellel on 20 eurot. Tarvitajate arv kasvab aastakümneid. Selleks, et kõiki kanepitarvitajaid karistada kulub umbes 144 aastat. Keelamine on ebaefektiivne, võimendab ohte ja toob vaid kulusid kaasa. Kanep tuleb tänavalt likvideerida, panna litsenseeritud eripoodidesse ja apteekidesse, kus kehtiks vanusepiirang ja saaks müügist makse riigikassasse koguda." Muu hulgas soovitakse kaotada trahvid ja karistused privaatse kanepikasutuse eest juhul, kui sellega ei kaasne kahju kolmandatele isikutele.

Riigikogu arutab kanepiküsimust 12. novembril.