Riigikogu sõnavabaduse toetusrühma esimeheks valiti Ruuben Kaalep

Ruuben Kaalep ütles, et pakkus toetusrühma loomise välja, kuna nõustub president Kersti Kaljulaidi demonstratsiooni sõnumiga, et sõna peab olema vaba. "Mind teeb murelikuks näiteks internetivabaduse piiramine Euroopa Liidu õigusaktidega. Lisaks ei tohi kriminaliseerida vihakõne," selgitas Kaalep toetusrühma tagamaid.

Vaid vägivallale ja vihale üleskutsuva kõne esitaja tuleks Kaalepi hinnangul vastutusele võtta. "Ideoloogiline eriarvamus aga mitte," sõnas ta. Kaalep lisas, et tema hinnangul peaks ka anonüümse sõnavõtu võimalus internetis säilima. Küsimusele, et kuidas tagada anonüümse kommenteerimise juures viisakas suhtlemine, leidis Kaalep, et poliitikud saavad ise eeskuju näidata. "Mina näitan seda eeskuju ja loodan, et terves meie ühiskonnas saab erinevaid arvamusi viisakalt väljendada," sõnas ta. Kaalep nentis, et see pole terves erakonnas kehtestatud reegel, kuid võiks olla üleüldine arusaam kõikides erakondades.

Kaalep märkis, et lisaks EKRE liikmete liitus vaid üks Isamaa erakonna liige. "See on kurb, kuigi kõik olid oodatud liituma."

Sõnavabaduse toetusrühma kuuluvad Urmas Reitelmann, Paul Puustusmaa, Tarmo Kruusimäe, Anti Poolamets, Kai Rimmel, Jaak Madison, Siim Pohlak, Helle-Moonika Helme, Kert Kingo ja Alar Laneman. Peaaegu kogu toetusrühm koosneb EKRE liikmetest, küll aga kuulub Kruusimäe Isamaa ridadesse.

14. riigikogu on moodustanud 51 parlamendirühma ja 39 toetusrühma.

Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas. Toetusrühmade kaudu saavad parlamendi üksikliikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale, toetada või kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.