Riigikogu probleemkomisjon läheb koos ministriga Soome eestlasi tagasi kutsuma

Kohtumistel osaleb ka rahvastikuminister Riina Solman, kes tutvustab kodumaale tagasipöördujatele pakutavaid teenuseid ning kuulab ära Soomes elavate ja töötavate eestlaste ettepanekud naasmise hõlbustamiseks.

"Valitsuse liikmena tahan anda meie inimestele edasi sõnumi, et Eesti riik ootab kõiki tagasi. Iga inimene on väärtuslik ja oodatud! Püüan rahvastikuministrina teha kõik selleks, et naasta soovijaid oleks rohkem ja tagasipöördumine oleks sujuv. Kohtumisel loodan kuulda mõtteid ja ootusi, kuidas riik, omavalitsused, aga ka Eesti ettevõtjad saaksid kodumaale naasmist paremini toetada," selgitas Solman.

Rahvastikuministri sõnul on väga oluline ka see, et eestlaste kogukonnad võõrsil oleksid jätkuvalt tugevad.

"Lisaks tagasipöördujate toetamisele on oluline, et väliseesti kogukonnad oleksid elujõulised ning aitaksid säilitada ka nende inimeste sidemeid Eesti keele, kultuuri ja kodumaaga, kes naasta ei plaani. Eesti on nii väike ja eestlasi vähe – peame hoidma ühte, kus iganes me parasjagu elame," rääkis Solman.