Riigikogu opositsioon umbusaldab täna Martin Helmet

Riigikogu opositsiooni umbusaldusavaldus rahandusminister Martin Helmele antakse täna kell 14 parlamendi menetlusse.

“Avaldame täna riigikogus rahandusminister Martin Helmele umbusaldust. Meie rahandusmeeskond on terve suve uurinud Martin Helme sõlmitud lepingut USA advokaadibürooga. Tänaseks on päevselge, et seda sõlmides ei ole rahandusminister käitunud korrektselt ja Eesti huve silmas pidades. Tänane Ekspress kirjutab, et leping on sisuliselt kätte mängitud ühele konkreetsele büroole, keda Eesti ametnikud valida ei soovitanud. Martin Helme on terve uurimise aja selle lepingu kohta vassinud ja valetanud ning püüdnud parlamenti uurimises takistada," selgitas Kallas.

Reformierakonna juhi sõnul on rahandusminister lisaks tunginud Eesti kaitsepoliitikasse, teinud ettepaneku ainsa valdkonnana kärpida kaitsekulusid ning soovitanud sõlmida hankelepinguid juba valmis vaadatud firmadega.

"Martin Helme on järjepidevalt solvanud ja halvustanud erinevaid ühiskonnagruppe ja keeldunud vastamast ajakirjanike küsimustele. Kõigil neil põhjustel leiame, et meil pole mingit põhjust Martin Helmet oma ametis usaldada. Täna kell 12 küsime riigikogu infotunnis peaministri arvamust ja kell 14 algaval istungil anname umbusaldusavalduse sisse," ütles Kallas.