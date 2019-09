Riigikogu naasis pea kolm kuud kestnud pausilt - on seda palju või vähe?

Et reglement on põhiseadusega paika pandud, on Adamsoni arvates selle muutmine aga liiga keeruline, et keegi tarvitseks seda ette võtta.

Liiga suur vaheaeg?

Praegune riigikogu liige Marko Mihkelson on vaheaja pikkuse osas aga vastupidisel seisukohal - hetkel põhiseadusega ette nähtud paus on tema hinnangul selgelt liiga pikk.

"No ei ole Eesti riik nii valmis, et me peaks parlamentaarset debatti nii palju piirama," ütles Mihkelson.

Tema arvates võiks sügisene istungjärk kesta juuli keskpaigani, nagu kestavad ka väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni kogunemised.

"Ma tean, et tõenäoliselt olen üks väheseid, kes nii arvab, aga poolteist kuud pausi on täiesti piisav. Ma arvan, et parlamendile oleks küll ja veel anda teemasid ka sel perioodil menetleda. Ei saaks öelda, et kui istungid juuli keskpaigani toimuksid, siis päevakorrad tühjad oleksid," ütles Mihkelson.

Võib tööd teha vastavalt südametunnistusele

Riigikogu liikmetel pole ette nähtud ametlikku puhkeperioodi. Istungjärkude vaheajal küll enamus komisjonid korraliselt koos ei käi, kuid esimeestel on õigus koosseisud kokku kutsuda küll.

Samamoodi on õigus riigikogu esimehel kutsuda kokku erakorraline istung. Seega on nad vaheaja on endiselt rahvasaadikud ja kohustatud vajadusel kokku tulema ja otsuseid langetama. Suvel peavad saadikud ka aega leidma valijatega kohtumiseks, komisjonitööks ja lähetusteks.

1992. aastast tänavuseni riigikogusse valitud, ent tänavu parlamendi ukse taha jäänud Eiki Nestor on kolmekuise puhkuse kohta varasemalt öelnud, et kindlasti saavad riigikogulased selle aja jooksul ka puhata, täpselt nagu muu valdkonna tööinimesedki.

“Oleks võlts väita, et nad need kolm kuud palehigis töötavad ja sama eksitav oleks ka arvata, et nad sellel ajal üldse tööd ei tee. Küll aga ei saa riigikogu liikmetele mitte kuidagi kehtida need tagatised, mis puhkuse asjus töötajatel on. Kui näiteks muuta regulatsiooni nii, et riigikogus oleks kindel neli nädalat kollektiivseks puhkuseks, ei saaks Riigikogu juhatus erakorralist istungit kokku kutsuda, sest nad on ise puhkusel ja sellel ajal teatavasti on töötaja töökohustustest vaba," on Nestor Delfile selgitanud.

Jüri Adamsi hinnangul sõltub suvisel perioodil töö tegemine suuresti saadiku enese kohusetundest. "Parlamenditöö ei ole kaheksast viieni. Seal on väga palju sellist tööd, mille saadik ise endale valib ja millega tegeleb. Minul ei ole kunagi oma kogemuste ajal olnud hetke, et mul ei oleks tööd, mida teha. Mul on alati tulnud tööajast puudus," ütles Adams.

"Kui on keegi, kes arvab endal teistmoodi olevat, on see omaette probleem. Aga et parlamendi arupärimised, vastamised ja ärakuulamised võiksid toimuda aastaringselt? Mõistlikum on jääda praeguse skeemi juurde," ütles Adams.