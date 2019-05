Riigikogu liikmed moodustasid kolm toetusrühma

Soome-ugri toetusrühma esimees on Raivo Tamm ja aseesimees Tarmo Kruusimäe. Toetusrühma kuuluvad Üllar Saaremäe, Mihhail Lotman, Mart Nutt, Paul Puustusmaa, Leo Kunnas, Ruuben Kaalep, Priit Sibul, Katri Raik ja Helmen Kütt.

Kaitsetööstuse toetusrühma esimees on Andres Metsoja. Toetusrühma kuuluvad Jüri Jaanson, Raivo Tamm, Tarmo Kruusimäe, Leo Kunnas, Alar Laneman, Heiki Hepner, Riho Breivel, Eerik-Niiles Kross, Madis Milling ja Johannes Kert.

Välis-Eesti toetusrühma esimees on Tarmo Kruusimäe ja aseesimees Aadu Must. Toetusrühma liikmed on Üllar Saaremäe, Raivo Tamm, Paul Puustusmaa, Katri Raik, Helmen Kütt ja Urmas Reitelmann.

XIV riigikogu on moodustanud 54 parlamendirühma ja 48 toetusrühma.

Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas. Toetusrühmade kaudu saavad parlamendi üksikliikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale, toetada või kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.