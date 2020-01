Riigikogu lihtsustas kodakondsuse taotlemist alaealistele

Senimaani lubas kehtiv seadus sarnasel põhimõttel Eesti kodakondsust lastele vaid juhul, kui mõlemad tema vanemad on halli passi omanikud. Seadusmuudatuste jõustumise järel on võimalus saada kodakondsus ka lastel, kelle üks vanematest või esivanematest omab halli passi ja elas Eestis alates 1991. aasta 20. augustist, mil Eesti riik kuulutati taas iseseisvaks.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Andrei Korobeiniku sõnul on tänane otsus üks olulisemaid algatusi kodakondsusseaduses esinevate probleemide lahendamisel. "Kahtlemata on tegu edasiminekuga kodakondsuspoliitikas. See ei kaota hallide passide probleemi küll täielikult, kuid vähemalt kaotab nende taastootmise," ütles Korobeinik.

Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu poolt hääletas 65 Riigikogu saadikut, vastu oli 26 saadikut.