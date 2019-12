Riigikogu komisjon arutab mõtet tõsta alkoholitarvitamise vanus 21 aastani

Probleemkomisjoni juht Jaak Valge (EKRE) ütles, et komisjon otsustas esialgse visandi paketti sotsiaalministeeriumi ekspertidel põhjendustega täiendada ja siis fraktsioonidele arutamiseks saata. Üks osa sellest on tõesti vanusepiirangu tõstmine. Kui praegu tohivad alkoholi osta 18-aastased, siis edaspidi võiks vanus olla kõrgem, näiteks 21-aastat.

Teine mõte on alkoholimüügi kellaaegade piiramine. Kui praegu on see lubatud kella kümnest kümneni päeval ja öösel on see keelatud, siis mõte on lubada poes alkoholimüüki kümnest kaheksani, aga pühapäevadel kümnest neljani. Järgmisel rahvastikukriisi komisjoni koosolekul tegeletakse alkoholi ennetamise teemaga. Alkohol on murekoht, sest see mõjutab negatiivselt rahvastiku tervist. 21-69 vanuste meeste üldsuremus on väga kõrge, üheks põhjuseks just alkoholi tarvitamine. „Seetõttu on ka Eesti inimeste tervelt elatud aastate arv väike. Rahvastikukriisi komisjoni ülesanne on nendele valukohtadele tähelepanu juhtida,” ütles Valge.

Valge rõhutas, et alkoholi liigtarbimine üks väike teema, millega komisjon on tegelenud. Komisjon käsitleb kõiki rahvastikuarengu sõlmprobleeme. Seni on komisjon tegelenud lõimumisteemaga, tagasirände teemaga, samuti on komisjon arutanud rahvaloenduse metoodikat. Statistikaamet tahaks teha täiesti registripõhist rahvaloendust, aga paljud teadlased on selle suhtes skeptilised, sest kahtlevad Eesti registrite täpsuses. Ka komisjon pooldas kombineeritud rahvaloendust. Edaspidi keskendub komisjon põhilistele teemadele - sündimusele ja rändele.