Riigikogu koguneb täna erakorraliselt tööjõukriisi leevendamise arutamiseks

Istungi sisuks oleks Reformierakonna algatatud Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) 192 SE esimene lugemine.

Erakorralist istungi ettepanekul on 32 Reformierakonna fraktsiooni ja 10 Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni saadiku allkirjad.

Opositsioonierakonnad käisid välja välistööjõu töölubade pikendamise tänavuse aasta lõpuni, kuid EKRE on selgelt välja öelnud, et lubasid ei tohiks pikendada. “Kui teeme piirid lahti, siis paarikümne aasta pärast on kogu Eesti Ida-Virumaa,” lausus siseminister Mart Helme möödunud nädalavahetusel EKRE kongressil.

Keskerakondlased mõistsid väljaütlemise hukka. "Ida-Virumaa stigmatiseerimine ja inimeste jagamine omadeks ja mitte omadeks on muidugi sellise siseministri poolt ootuspärane, kuid siiski lubamatu," märkis Keskerakonna eurosaadik Yana Toom. "Riigimees peaks tundma rõõmu selle üle, et ka teisest rahvusest inimesed on Eesti poliitikas esindatud. Aga ei, sellega ähvardatakse."

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles ERRile, et nende erakond näeb parima lahendusena koroonaeelse olukorra taastamist, kehtestades terviseohutuse nõuded nendest riikidest saabuvale tööjõule, kus viirusnakkuse koefitsent on üle 15.

Täna kogunes erakorraliselt ka valitsus, et nõupidamisel tööjõukriisi leevendamist arutada.