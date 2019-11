Riigikogu kinnitas Urmas Reitelmanni 52 poolthäälega ENPA delegatsiooni liikmeks

Reitelmanni ENPA delegatsiooni liikmeks kinnitamise poolt hääletas 52, vastu 44 ja erapooletuks jäi üks riigikogu liige. Ainsa koalitsioonisaadikuna hääletas vastu Viktoria Ladõnskaja-Kubits Isamaa fraktsioonist, ülejäänud vastuhääled tulid Reformierakonnalt, sotsidelt ja fraktsiooni mittekuuluvalt Raimond Kaljulaidilt. Erapooletuks jäi Mihhail Lotman Isamaa fraktsioonist, hääletamata jätsid keskerakondlased Maria Jufereva-Skuratovski ja Mihhail Stalnuhhin.

Eelnõu tutvustanud keskerakondlasest väliskomisjoni esimeest küsitlesid riigikogulased oma tund aega ja oodatult tuli enamik küsimusi opositsioonilistelt reformierakondlastelt ning sotsiaaldemokraatidelt.

Läbirääkimistel võttis sotside fraktsiooni nimel sõna Raimond Kaljulaid, Reformierakonna fraktsiooni nimel Marko Mihkelson ja EKRE fraktsiooni nimel Urmas Reitelmann.

Kaljulaid nimetas Reitelmanni ENPA-sse saatmist absurdseks. „Ma tahtsin väga uskuda, et Keskerakonna ja Isamaa poliitikud lihtsalt ei saa toetada meie venekeelseid kaasmaalasi parasiitideks ja teiste rahvuste esindajaid veel palju hullemini nimetanud poliitiku lähetamist ENPAsse, nõudma Venemaalt inimõiguste austamist. Iga mõtlev inimene saab aru, et see on absurdne otsus,“ lausus Kaljulaid.

Mihkelsoni sõnul oli Reitelmanni nimetamine ENPA delegatsiooni põhimõtteline otsustuskoht Eesti välispoliitilise suuna ja seni kantud väärtuste mõttes.

Reitelmann ise soovitas kõigepealt pöörduda politseisse kõigil, kes on tundnud ennast solvatuna või rassistliku rünnaku ohvriks langenuna. Seejärel rääkis ta pikalt NATO-st ja sellest, kuivõrd kaheldav on artikkel 5 automaatne rakendumine ning kuivõrd oluline on saada Eestisse USA väeüksused.