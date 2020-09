Riigikogu keskkonnakomisjonis arutatakse täna karusloomafarmide keelustamist

Tänasel istungil on kaasatud huvigrupid loomakaitsjatest karusloomakasvatajateni, kes arutavad karusnahatööstuse kahaneva rolli üle Eestis.

Lisaks Riigikogu keskkonnakomisjonile oli karusloomafarmide keelustamine üle-eelmisel nädalal arutlusel ka maaelukomisjonis, kus arutleti suurima rahvaalgatuse üle, mis Riigikogule kunagi esitatud. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad kogus 6161 digiallkirja karusloomafarmide keelustamiseks Eestis.

Veterinaar- ja toiduameti värskete andmete kohaselt on Eesti karusnahatööstus kunagisest hiilgusest vähenenud ca 99% - kui kunagi kasvatati Eestis ca 200 000 looma karusloomafarmides, siis tänaseks päevaks on alles vaid 2000 looma ning enamik karusloomakasvatusi on Veterinaarametile teada andnud, et on uksi sulgemas. Värskest Kantar Emori läbiviidud uuringust selgub, et karusloomafarmide keelustamist toetab 75% Eesti elanikest.

“Selle kümnekonna aasta jooksul, mil karusloomafarmide keelustamise aruteludes olen osalenud, olen näinud, kuidas aastatega üha enam poliitikuid mõistab teema olulisust. Üha kasvav hulk poliitikuid hindab loomade kannatuste tähtsust ning seda, kuidas Euroopa on selgelt võtmas suunda karusloomafarmide tegevuse lõpetamise poole, arvestades, et pea pooled riigid on karusloomakasvatuse juba keelustanud,” kommenteeris Nähtamatute Loomade president Kristina Mering. “Toetus karusloomafarmide keelustamisele nii avalikkuse kui Riigikogu liikmete hulgas pole kunagi nii kõrge olnud ja loodame, et tänu sellele sel sügisel eelnõu ka lõpuks vastu võetakse,” lisas Mering.

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu on Riigikogu suures saalis esimesel lugemisel 15. oktoobril. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad kutsub inimesi sel päeval Hea Tahte Avaldusele loomadest hoolimisele toetust näitama ning Riigikogu ees toetusavaldusel osalema.

Karusloomafarmid on keelustatud Suurbritannias, Hollandis, Austrias, Horvaatias, Sloveenias, Makedoonias, Serbias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Slovakkias, Luksemburgis, Belgias, Tšehhis. Taanis ja Norras on keelustatud rebasefarmid.