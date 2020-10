Riigikogu käsitles riiklikult tähtsa küsimusena elu koroonaviirusega

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kaja Kallase sõnul on viirus vajutanud tugeva pitseri käesolevale aastale ja kindlasti peame selle viirusega seisma silmitsi ka järgmisel aastal. „Võib-olla ei kao COVID-19 kuhugi ja me lihtsalt peame õppima sellega elama. Käte desinfitseerimine, maskide kandmine, rahvarohkete kohtade vältimine ja eneseisolatsioon on nähtused, millega peame valmis olema elama pikemat aega,“ rääkis Kallas.

Kallas käsitles oma sõnavõtus koroonakriisi mõju inimeste vaimsele tervisele, laste ja noorte haridusele, tööjõuturule, turismisektorile ja majandusele laiemalt.

Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar rääkis oma ettekandes, milline on praegune olukord maailmas ning õppetundidest, mida sellest kevadest kaasa saab võtta.

Lutsari sõnul näitab statistika, et koroonaviirus ei ole mitte kuhugi kadumas ega näita mingisuguseid vaibumise märke. Nakatumise kõrgkolded on tema sõnul Euroopa, Ameerika Ühendriigid ja Lõuna-Ameerika. Eesti praegune kõrgpunkt on tema sõnul Ida-Virumaa.

Ühe õppetunnina tõi Lutsar välja, et igal riigil tuleb oma plaan ise välja töötada ning meetodid, mis töötavad ühes riigis, ei pruugi teises riigis töötada. Teise õppetunnina märkis ta kevadist riigi täielikku sulgemist. „Ma kindlasti ei poolda riigi täielikku sulgemist, aga kevadel oli see paratamatu,“ ütles Lutsar. Ta pidas oluliseks ka seda, et ühiskond aktsepteeris ekspertide arvamust ning valitsus väga tugevalt toetas teadust ja teaduspõhist lähenemist.

Lutsari hinnangul tuleb nii kaua kui võimalik hoida fokuseeritud lähenemist ja hoida keskmes eelkõige inimest. „SARS ei vaibu Eestis ega maailmas, ja Eestis enamikul inimestel ei ole immuunsust. Ükski vaktsiin reaalselt enne järgmist aastat turule ei jõua, ühtegi ülitõhusat ravimit pole silmapiiril,“ tõdes Lutsar. „Ainuke, millel on väga hea teaduslik tõestus, on distantsi hoidmine.“

Tallinn Nordic Hotel Forumi juht Feliks Mägus tõi oma ettekandes välja, et sisuliselt on turismisektori tegevus alates märtsist seadusega keelatud ja majandusnäitajate langused katastroofilised.