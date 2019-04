Riigikogu Kaja Kallasele valitsue moodustamise volitusi ei andnud – mis saab edasi?

See tähendab, et president Kersti Kaljulaidil on nüüd kuni seitse päeva aega anda valitsuse moodustamise ülesanne Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele, kellel on praeguseks sisuliselt kokku pandud nii koalitsioon EKRE ja Isamaaga kui ka jagatud ministrikohad.

Viimane sõna on riigikogul

Kui president seitsme päeva jooksul teist peaministrikandidaati ei esita või loobub sellest, teine kandidaat ei saa riigikogult volitusi, ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, siis läheb peaministrikandidaadi ülesseadmise õigus üle riigikogule.

Riigikogu seab üles peaministrikandidaadi, kes esitab valitsuse koosseisu presidendile. Kui peaministrikandidaadi ülesseadmise õiguse üleminekust riigikogule 14 päeva jooksul on valitsuse koosseis presidendile esitamata, siis kuulutab president välja riigikogu erakorralised valimised.

Siiski võib arvata, et president ei loobu Jüri Ratasele valitsuse moodustamise ülesande andmisest ja riigikogule peaministrikandidaadi ülesseadmine ei lähe. Ammugi pole põhjust arvata, et ees võiks seista erakorralised valimised, sest valitsuse koosseis jääb presidendile sootuks esitamata.

Lühidalt kokkuvõttes võib eeldada, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus tuleb igal juhul ja see on üksnes päevade küsimus. Kui üksmeelne see valitsus aga olema saab ja kui kaua koos püsib, seda näitab aeg. Taasiseseisvunud Eestis pole siiani olnud ühtegi valitsust, mis oleks töötanud samas parteide koosseisus neli aastat valimsitest valimisteni.